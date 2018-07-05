Депутаты приняли решение обустроить Киев камерами видеонаблюдения
Новости Украины: В Киевсовете приняли решение массово установить в столице камеры видеонаблюдения, которые помогут оперативно реагировать на ЧП.
Депутаты Киевского городского совета утвердили Положение о комплексной системе видеонаблюдения Киева.
Соответствующее решение поддержали 72 депутата Киевсовета, сообщает корреспондент.
"Положение о комплексной системе видеонаблюдения определяет принципы ее работы, процедуру формирования, права и обязанности объектов и субъектов видеонаблюдения, требования к обработке и защите персональных данных", - говорится в проекте решения.
Как сообщил депутат Киевсовета Алексей Окопный, соответствующий проект решения поможет Киеву поддерживать общественный порядок, оперативно раскрывать преступления и быстро реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций.
Согласно проекту решения, система будет обеспечивать безопасность детей, учащихся и студентов в учебных заведениях. Также видеонаблюдение будет способствовать предупреждению дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах и в общественных местах столицы.