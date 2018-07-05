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Депутаты приняли решение обустроить Киев камерами видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения
19:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В Киевсовете приняли решение массово установить в столице камеры видеонаблюдения, которые помогут оперативно реагировать на ЧП.

Депутаты Киевского городского совета утвердили Положение о комплексной системе видеонаблюдения Киева.

Соответствующее решение поддержали 72 депутата Киевсовета, сообщает корреспондент.

"Положение о комплексной системе видеонаблюдения определяет принципы ее работы, процедуру формирования, права и обязанности объектов и субъектов видеонаблюдения, требования к обработке и защите персональных данных", - говорится в проекте решения.

Как сообщил депутат Киевсовета Алексей Окопный, соответствующий проект решения поможет Киеву поддерживать общественный порядок, оперативно раскрывать преступления и быстро реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций.

Согласно проекту решения, система будет обеспечивать безопасность детей, учащихся и студентов в учебных заведениях. Также видеонаблюдение будет способствовать предупреждению дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах и в общественных местах столицы.

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Новости Украины, Камеры наблюдения, КГГА, Киев, Киевсовет.
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