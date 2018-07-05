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В Харькове взорвалось авто директора фармкомпании

Автомобиль Александра Доровского
23:09 Чт, 5 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kh.depo.ua

Новости Украины: Взрыв произошел во время движения, когда в автомобиле находились люди, никто не пострадал.

В Харькове в четверг вечером произошел взрыв автомобиля гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александра Доровского.

"На ходу что-то взорвалось в задней части автомобиля. Вроде бы все живы", - сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации другого источника, люди, находившиеся в машине, получили легкие телесные повреждения.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области информацию о взрыве в машине подтвердили.

По данным полиции, взрыв автомобиля Audi произошел во время движения в частном секторе в Киевском районе Харькова. Информация о взрыве поступила в 18:20.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. (…) Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля Audi", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители, продолжается осмотр места происшествия. Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Новости Украины, Audi, Александр Доровский, Взрыв, Взрыв автомобиля, Харьков.
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