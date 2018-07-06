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В Киеве запретили продавать скоропортящиеся продукты на ярмарках

Ярмарка в Киеве
02:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия, подчиненные профильному департаменту КГГА и районным государственным администрациям.

В Киеве временно запретили продажу скоропортящихся продуктов на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

"Временно запрещена реализация пищевых продуктов, которые быстро портятся, на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках в Киеве. Такое решение принято сегодня на совещании по организации и проведению сезонных и сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА", - говорится в сообщении.

Речь идет о запрете реализации мяса свежего и мясопродуктов, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, рыбы свежей, мороженой, копченой, вяленой, а также продуктов питания, условия реализации которых требуют соблюдения температуры +6°С.

"Продуктовая безопасность киевлян требует принятия взвешенного и ответственного решения. Не допустить вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей на столичных ярмарках - обязанность организаторов ярмарок. Запрет временная и действует до момента получения разъяснений от Главного управления Госпродпотребслужбы по транспортировке, реализации и хранения продукции, которая быстро портится", - отметил во время совещания директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Андрей Мельничук.

Кроме того, во время проведения ярмарочных мероприятий организаторы должны обеспечить безусловное соблюдение распоряжения КГГА "О проведении ярмарок в Киеве" (с изменениями). В частности, речь идет о недопущении к реализации продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу и без наличия документов о прохождении и подтверждения ее безопасности и качества.

О состоянии выполнения организаторы сезонных и сельскохозяйственных ярмарок отчитываться в профильный департамент по понедельникам.

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Новости Украины, Запрет на продажу, КГГА, Киев, Скоропортящиеся продукты, Ярмарки.
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