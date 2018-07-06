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Штаб ООС: нарушение боевиками "тишины" по всем линиям соприкосновения

Война на Донбасе
08:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За минувшие сутки боевики штаба ООС 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Потерь среди защитников Украины нет.

"Противник 26 раз открывал огонь по нашим позициям. Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - сообщает пресс-центр ООС.

Как отмечается, российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленное перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение БМП. Запрещена Минскими договоренностями оружие не применялось.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз российские наемники совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская открыв огонь из стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе: зафиксированы три провокации боевиков

На Светлодарском направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганск. Один военнослужащий был ранен.

На Горловском и Донецком направлениях враг проявлял незначительную активность, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции в районе Южного и Авдеевки.

Неспокойно было на Мариупольском направлении, где уже в который раз наблюдается большое количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Талаковка, Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить наших защитников открыть огонь в ответ.

В течение текущих суток три раза открывался огонь по нашим позициям. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Донецком и Мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Троицкого и Широкиного.

В штабе сообщили, что за текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

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Новости Украины, Война, Донецк, Крымское, Широкино.
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