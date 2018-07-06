Штаб ООС: нарушение боевиками "тишины" по всем линиям соприкосновения

"Противник 26 раз открывал огонь по нашим позициям. Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - сообщает пресс-центр ООС.

Как отмечается, российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленное перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение БМП. Запрещена Минскими договоренностями оружие не применялось.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз российские наемники совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская открыв огонь из стрелкового оружия.

На Светлодарском направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганск. Один военнослужащий был ранен.

На Горловском и Донецком направлениях враг проявлял незначительную активность, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции в районе Южного и Авдеевки.

Неспокойно было на Мариупольском направлении, где уже в который раз наблюдается большое количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Талаковка, Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить наших защитников открыть огонь в ответ.

В течение текущих суток три раза открывался огонь по нашим позициям. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Донецком и Мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Троицкого и Широкиного.

В штабе сообщили, что за текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.