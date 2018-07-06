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Увеличилось количество жертв от трагедии в Ровненской области

Минометы "Молот"
12:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Количество жертв на Ровенском полигоне увеличилось до 4: двое погибли на месте, двое по дороге в больницу, четверо ранены.

В результате взрыва миномета на Ровенском полигоне погибли четверо военнослужащих 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде, еще четверо бойцов ранены, сообщает Закарпатская облгосадминистрация.

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"Двое бойцов погибли на месте, двое по дороге в больницу, еще четверо ранены. Двое из погибших - жители Ужгорода, один – Перечина", - говорится в сообщении ОГА.

В информации указано, что это произошло около 6-ти утра в ходе военных учений на Ровенском полигоне. По предварительной информации, во время учений взорвался миномет.

По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, все военные - участники боевых действий, опытные бойцы, которые "неоднократно демонстрировали свой героизм на Донбассе".

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Г.Москаль подписал распоряжение, которым объявил в Закарпатской области день траура в субботу, 7 июля.

В то же время пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины сообщила: "Установлено, что 6 июля 2018 около 5.30 на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате 3 военнослужащих погибли и 9 получили ранения различной степени тяжести".

Военная прокуратура Ровенского гарнизона проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные травмы нескольких человек.

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Новости Украины, Полигон, Ровненская область, Трагедия в Ровенской области.
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