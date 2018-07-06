ГПУ разрешила строительство "Музея Революции Достоинства" на ул.Институтской

Заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отменила постановление прокурора департамента специальных расследований Генпрокуратуры о запрете на строительство "Музея Революции Достоинства" на ул.Институтской в Киеве.

"Постановлением заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской от 5 июля 2018 года отменено постановление прокурора департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины от 27.06.2018 о запрете совершения действий как незаконное", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

В Генпрокуратуре отметили, что указанное постановление является незаконным и подлежит отмене. В то же время, постановление замгенпрокурора об отмене запрета строительства музея обжалованию не подлежит.

Вместе с тем Генпрокуратура сообщает, что отмена незаконного постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве, досудебное расследование в котором продолжается с 2013 года, но в пределах и способом, определенными законом.

В ведомстве проинформировали, что постановлением прокурора запрещалось государственным и коммунальным предприятиям, общественным организациям совершать действия, направленные на изменение обстановки на ул.Институтской на участке от Майдана Независимости до перекрестка с ул.Банковой, а также воздержаться от предоставления разрешений на такие работы субъектам хозяйствования различных форм собственности. В частности, изменение рельефа местности и строительство или снос любых зданий, малых архитектурных форм, других постоянных или временных конструкций, высадку и уничтожение зеленых насаждений, установление и демонтаж столбов, электрических опор и других сооружений, установление и демонтаж рекламных конструкций.