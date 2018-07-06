США в ОБСЕ: Россия пополняет запасы вооружения во время "перемирий" на Донбассе

Российско-сепаратистские силы на востоке Украины используют временно объявленный режим прекращения огня для того, чтобы получить поставки с оружием и боеприпасами под видом гуманитарной помощи.

Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный по делам США при ОБСЕ Гарри Кемиэн, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Вооруженные силы под руководством России нивелируют возможности прекратить этот конфликт, используя паузы для пополнения запасов", - цитирует Государственный департамент США заявление своего представителя.

Кемиэн напомнил, что только 29 июня наблюдатели ОБСЕ выявили пять грузовых автомобилей, которые осуществили доставку на военную базу в Луганске 20-ти неизвестных паллет. Причем, представителям СММ было отказано в доступе для контроля.

"Если Россия действительно доставляла бы гуманитарные грузы, как свидетельствует об этом маркировка на автомобилях, это было бы сделано прозрачным способом", - заметил дипломат. А, по его словам, отказ российской стороны предоставить даже базовую информацию о содержимом грузов дает основания для вывода, что "это была ещё одна циничная попытка скрыть военную технику и амуницию".