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"Межигорье" передано в управление АРМА

Резиденция "Межигорье"
18:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: krevetka-tour.com.ua

Новости Украины: Резиденция "Межигорье" передана в управление Нацагентству по розыску активов.

Печерский районный суд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где ранее проживал экс-президент (2010-2014) Виктор Янукович.

Соответствующее решение суда от 29 мая о передаче ранее арестованного имущества опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений в четверг.

В решении суда отмечается, что передаче подлежат объект недвижимости "Центр отдыха и здоровья" по ул.Ивана Франко, 19 в с.Новые Петровцы Вышгородского района, а также дома по ул.Ивана Франко, 18 и ул.Межигорской, 123-а в том же селе. Кроме того, передается 100% уставного капитала ООО "Танталит" стоимостью 146 млн 629 тыс 340 грн, дом площадью 619,6 кв.м, квартира площадью 239,4 кв.м, два гаража, а также земельный участок рекреационного назначения площадью 1,7688 га, расположенный на территории Новопетровского сельсовета, но за пределами самого села.

Согласно решению суда, передача осуществляется с целью реализации соответствующих объектов или передачи в управление по договору на основаниях, в порядке и на условиях, определенных законом о Нацагентстве по розыску активов.

Имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение о признании недействительными договоров, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

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Новости Украины, АРМА, Киевская область, Межигорье, Печерский райсуд.
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