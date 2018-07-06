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"Хлебное перемирие": За день боевики открывали огонь 8 раз

ООС
21:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" - в течение дня 8 раз открывали огонь, бойца ВСУ ранил снайпер.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный ранен.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в социальной сети Facebook, с семи утра и до 18 часов вечера противник продолжал нарушать так называемое "хлебное перемирие".

Боевики 8 раз открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное.

По позициям защитников Красногоровки работал снайпер, вследствие этого один украинский военнослужащий получил ранение. Потери врага уточняются.

"Украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неукоснительно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - подчеркнули в пресс-центре.

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