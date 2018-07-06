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Обвал бетонной плиты на Черниговщине: погибли трое детей

Погибли 3 ребенка на Черниговщине
23:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Правоохранители предполагают, что бетонная плита обвалилась на детей вовремя игры.

В Нежине Черниговской области, по ул. Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли 3 ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К месту происшествия от ДСНС привлечено 7 чел. и 2 ед. техники ДСНС и автокран коммунального предприятия. Информация уточняется.

Как сообщил руководитель сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Сергей Брыль, информация о гибели трех подростков в полицию поступила от фельдшера.

«Трагедия произошла около 16 часов вблизи Нежина, не доезжая до с. Вертеевка в старом недостроенном здании. Сейчас на месте работают правоохранители, спасатели», - сообщил он.

Погибли трое ребят в возрасте 14, 15 и 16 лет. Правоохранители предполагают, что дети там играли и на них обвалилась плита перекрытия.

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