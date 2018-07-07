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В Харьковской области пытались вывезти в РФ запчасти к военным авиадвигателям

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Запчасти
11:59 Сегодня Телеграф
Фото: СБУ

Новости Украины: Сотрудники спецслужбы задержали жителя Харьковской области за попытку нелегально вывезти в страну-агрессор запасные части к авиационным двигателям.

Житель Харьковской области пытался нелегально вывезти в страну-агрессор запасные части к авиационным двигателям, используемым в российской военной и пассажирской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей "перевозчика" правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти", - говорится в сообщении.

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. В СБУ также отметили, что операция по разоблачению дельца проводилась совместно с Государственной пограничной службой и Харьковской таможней.

Военно-техническое сотрудничество Украины с РФ прекращено с августа 2014 года в соответствии с Указом Президента Украины и Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Новости Украины, Авиационные двигатели, Житель, Запасные части, Запчасти, Нелегальный вывоз, РФ, СБУ, Харьковская область.
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