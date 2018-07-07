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Кличко рассказал о поставленных задачах по ремонту киевских дорог

Виталий Кличко
15:47 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Мэр Киева привел несколько примеров успешной реконструкции улиц.

Обновляя городскую инфраструктуру столичная власть перенимает лучший мировой опыт по ремонту дорог. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, за предыдущие два года в столице капитально отремонтировали 502 километрах дорог, которые теперь соответствуют европейским стандартам.

Кличко отметил, что в этом году киевская власть поставила перед собой задачу отремонтировать ключевые магистрали, от которых зависит интенсивность и комфортность движения в городе. И постепенно перейти к ремонту и маленьких улиц. Большую часть работ на запланированных объектах должны завершить в летний период.

Мэр Киева привел несколько примеров успешной реконструкции улиц. Один из них - капитальный ремонт бульвара Академика Вернадского.

"Спросите у местных жителей. Там были такие ямы, что передвигаться можно было разве что на бронетранспортере. Ни одного капитального ремонта не делали более 45 лет! Сегодня на бульваре новая качественная дорога. Комплексно обновлен и всю окружающую инфраструктуру. Установили новые бордюры, обустроили новые тротуары, отремонтировали смотровые колодцы и озеленили прилегающую территорию. Также на Вернадского установили 280 энергосберегающих светильников. Дорога теперь хорошо освещена", - заявил Кличко.

Он напомнил, что подрядные организации при заключении договора, дают гарантию на новую дорогу 5 лет. Если за это время будут выявлены недостатки подрядчик должен устранить их за собственные средства.

Также мэр столицы отметил, что в конце октября в Киеве состоится международный семинар Всемирной ассоциации автомобильных магистралей. Членом этой организации столица стала буквально неделю назад.

По словам Кличко, на этом мероприятии Киев, в частности, рассчитывает получить рекомендации и предложения по внедрению новейших технологий в обновлении городской инфраструктуры.

"Наша задача – использовать лучший мировой опыт по ремонту дорог, обновлению инфраструктуры. Став членами ассоциации, мы получаем большой толчок для того, чтобы равняться на лучшие страны мира, лучшие города по качеству и комфорту дорог", - подчеркнул Кличко.

Напомним, Киев получил от Всемирной ассоциации автомобильных магистралей сертификат об официальном вступлении города к этой организации. И Киев – первая столица в Европе, которая стала отдельным субъектом Ассоциации.

В основном, в ней представлены страны на уровне правительств. На сегодня в составе Ассоциации есть представители из 142 стран мира. К примеру, правительства таких стран, как Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Япония, Франция, Германия, США. Мировая ассоциация автомобильных магистралей была создана более 100 лет назад.

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Новости Украины, Бульвар Вернадского, Виталий Кличко, Киев, Ремонт дорог.
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