Чемпион Украины по мотокроссу погиб в ДТП в Харькове

Чемпион Украины 2016 года по мотокроссу в классе 125 куб. см 19-летний Андрей Бессонов погиб в дорожно-транспортном происшествии в Харькове.

Об этом сообщается на сайте Федерации мотоспорта Украины.

"В пятницу, 6 июля, вследствие несчастного случая трагически погиб молодой перспективный спортсмен - мотогонщик, тренер по мотокроссу Андрей Бессонов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, 58-летняя водитель автомобиля Toyota допустила наезд на 19-летнего парня, ехавшего на велосипеде. В тяжелом бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где скончался, не приходя в сознание.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.