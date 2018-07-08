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Чемпион Украины по мотокроссу погиб в ДТП в Харькове

Андрей Бессонов
23:40 Вс, 8 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: В ДТП погиб 19-летний чемпион Украины по мотокроссу.

Чемпион Украины 2016 года по мотокроссу в классе 125 куб. см 19-летний Андрей Бессонов погиб в дорожно-транспортном происшествии в Харькове.

Об этом сообщается на сайте Федерации мотоспорта Украины.

"В пятницу, 6 июля, вследствие несчастного случая трагически погиб молодой перспективный спортсмен - мотогонщик, тренер по мотокроссу Андрей Бессонов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, 58-летняя водитель автомобиля Toyota допустила наезд на 19-летнего парня, ехавшего на велосипеде. В тяжелом бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где скончался, не приходя в сознание.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Андрей Бессонов, ДТП, Харьков.
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