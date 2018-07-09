Украинец пытался вывезти в РФ две старинные книги и швейную машинку
Новости Украины: Обнаруженные предметы, которые, вероятно, представляющих историческую и культурную ценность, изъяты работниками фискальной службы, относительно водителей составлены административные материалы.
Пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы помешали вывозу из Украины старинных книг и швейной машинки, изготовленную в начале ХХ столетия, сообщают в пресс-службе Государственной пограниченой службы.
"Так в пункте пропуска "Екатериновка" осматривая автомобиль "Nissan" российской регистрации, в багажном отделении авто пограничники обнаружили две старинные книги: "Первоначальные старцы Гефсиманскаго скита" и "Обличение на книгу Фаррара, именуемую" Жизнь Иисуса Христа" 1881 и 1899 издание.
Кроме того, при осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Шебекино" пограничники этого же отряда нашли в салоне автомобиля "ВАЗ" швейную машину "Singer" 1909 года изготовления. Со старинным предметом наш соотечественник направлялся также на выезд в РФ.