Украинец пытался вывезти в РФ две старинные книги и швейную машинку

Пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы помешали вывозу из Украины старинных книг и швейной машинки, изготовленную в начале ХХ столетия, сообщают в пресс-службе Государственной пограниченой службы.

"Так в пункте пропуска "Екатериновка" осматривая автомобиль "Nissan" российской регистрации, в багажном отделении авто пограничники обнаружили две старинные книги: "Первоначальные старцы Гефсиманскаго скита" и "Обличение на книгу Фаррара, именуемую" Жизнь Иисуса Христа" 1881 и 1899 издание.

Кроме того, при осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Шебекино" пограничники этого же отряда нашли в салоне автомобиля "ВАЗ" швейную машину "Singer" 1909 года изготовления. Со старинным предметом наш соотечественник направлялся также на выезд в РФ.