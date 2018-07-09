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В Украине стартуют масштабные военно-морские учения

Военно-морские учения
09:21 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 9 июля, в акватории Черного моря стартуют международные военно-морские учения, в которых примут участие 17 стран мира.

В акватории Черного моря, сегодня, 9 июля, стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В учениях примут участие военно-морские силы 17 стран мира.

В ходе учений будут отрабатываться различные задачи, в том числе прекращение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции.

Предполагается, что в этом году обучение пройдут с 9 по 21 июля и охватят северо-западную часть моря.

Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.

В учениях принимают также участие турецкая мобильная группа Международного центра обеспечения морской безопасности - MARSEC COE и три офицеров ВМС Турции.

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Наряду с Турцией в учениях задействованы представители ВМС США, Болгарии, Канады, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Великобритании, Швеции, Италии, Дании, Эстонии, Украины и Греции.

Напомним, позавчера флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Черное море и направляется в Одессу, чтобы принять участие в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018.

Sea Breeze проводятся ежегодно, начиная с 1997 года, в соответствии с “Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений” между Украиной и США. Обучение открыты и для других стран.

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Новости Украины, Sea Breeze-2018, ВВС, Военные учения, Украина, Учения, Черное море.
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