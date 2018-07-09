В Украине стартуют масштабные военно-морские учения
Новости Украины: Сегодня, 9 июля, в акватории Черного моря стартуют международные военно-морские учения, в которых примут участие 17 стран мира.
В акватории Черного моря, сегодня, 9 июля, стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В учениях примут участие военно-морские силы 17 стран мира.
В ходе учений будут отрабатываться различные задачи, в том числе прекращение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции.
Предполагается, что в этом году обучение пройдут с 9 по 21 июля и охватят северо-западную часть моря.
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
В учениях принимают также участие турецкая мобильная группа Международного центра обеспечения морской безопасности - MARSEC COE и три офицеров ВМС Турции.
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Наряду с Турцией в учениях задействованы представители ВМС США, Болгарии, Канады, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Великобритании, Швеции, Италии, Дании, Эстонии, Украины и Греции.
Напомним, позавчера флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Черное море и направляется в Одессу, чтобы принять участие в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018.
Sea Breeze проводятся ежегодно, начиная с 1997 года, в соответствии с “Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений” между Украиной и США. Обучение открыты и для других стран.