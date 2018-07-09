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Спасатели предупреждают о пожароопасности в шести областях
Новости Украины: По данным ГСЧС Украины 9 июля будет чрезвычайный уровень пожароопасности в шести областях Украины.
В шести областях Украины 9 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В Одесской области горело пшеничное поле
Кроме того, 9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.
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