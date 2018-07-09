Спасатели предупреждают о пожароопасности в шести областях

В шести областях Украины 9 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, 9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.