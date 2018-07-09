В Одесской области произошел масштабный оползень

В Одесской области в курортном городе Южный произошел сильный оползень и поднялось морское дно, который вызвал замор прибрежной морской флоры и фауны Черного моря.

"Катаклизм случился в районе плодопитомника, между городом и портом, примерно в 10:00. Он затронул подводную часть склона, что привело к образованию в прибрежной зоне так называемого вала выдавливания — там, где была трехметровая глубина, обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров. Погибло много рыбы и другой живности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оползень произошел вечером субботы, 7 июля. Дорога в указанном месте просела примерно на 1,5 метра, тем самым преградив путь наверх для отдыхающих из Львовской области.

Также в 50 метрах от берега поднялось морское дно. Подробностями происшествия в соцсетях поделились очевидцы.

"Место, где я проводила съемки, находится примерно в километрах 10 от Южного. Заметны все признаки оползня. Коса образовала полосу суши между водой и пляжем, длиной примерно метров 100-150. На поверхности этой косы были, еще мокрые, красная и белая глина, а также волнообразный песок. Где-ни-где лежат мертвые креветки, бычки и крабы. По нашей непрофессиональной оценке, здесь морское дно поднялось метров на 3 над поверхностью воды. Какая-то неведомая сила выжала из земли глину и песок. По всей длине образовались трещины", — написала в Facebook журналист местного издания Ольга Годовенко.

По ее словам, пропасть образовалась посреди дороги. Отдыхающим поступила помощь со стороны местных жителей, которые помогли им выбраться с отделившегося участка суши.