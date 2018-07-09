Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

В Одесской области произошел масштабный оползень

Оползень
10:18 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: culturemeter.od.ua

Новости Украины: В городе Южный произошел сильный оползень, в результате чего поднялось морское дно.

В Одесской области в курортном городе Южный произошел сильный оползень и поднялось морское дно, который вызвал замор прибрежной морской флоры и фауны Черного моря.

"Катаклизм случился в районе плодопитомника, между городом и портом, примерно в 10:00. Он затронул подводную часть склона, что привело к образованию в прибрежной зоне так называемого вала выдавливания — там, где была трехметровая глубина, обнажился участок морского дна длиной почти 150 метров. Погибло много рыбы и другой живности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оползень произошел вечером субботы, 7 июля. Дорога в указанном месте просела примерно на 1,5 метра, тем самым преградив путь наверх для отдыхающих из Львовской области.

Также в 50 метрах от берега поднялось морское дно. Подробностями происшествия в соцсетях поделились очевидцы.

 

"Место, где я проводила съемки, находится примерно в километрах 10 от Южного. Заметны все признаки оползня. Коса образовала полосу суши между водой и пляжем, длиной примерно метров 100-150. На поверхности этой косы были, еще мокрые, красная и белая глина, а также волнообразный песок. Где-ни-где лежат мертвые креветки, бычки и крабы. По нашей непрофессиональной оценке, здесь морское дно поднялось метров на 3 над поверхностью воды. Какая-то неведомая сила выжала из земли глину и песок. По всей длине образовались трещины", — написала в Facebook журналист местного издания Ольга Годовенко.

В Одесской области горело пшеничное поле

По ее словам, пропасть образовалась посреди дороги. Отдыхающим поступила помощь со стороны местных жителей, которые помогли им выбраться с отделившегося участка суши.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Город Южный, Одесса, Оползень, Украина, Черное море.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

РФ создает напряжение для торговых судов в Черном и Азовском морях В Черкасском госсовете и в ряде предприятий провели обыски Карта ООС: оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ

Последние новости

Канадский рэпер Дрейк вновь на вершине Billboard 200 Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус" Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:19 Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0