Дамба на Северо-Крымском канале почти готова

Дамба на Северо-Крымском канале, первый этап постройки которой был завершен в апреле прошлого года, практически достроена, заявил начальник второго отделения управления Северо-Крымского канала Иван Биган, сообщает интернет издание "Крым.Реалии".

"Дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы с Крымом готова на 80-90%", – говорится в сообщении на сайте издания в четверг вечером.

По словам И.Бигана, по окончании строительства осенью 2018 года через эту дамбу технически будет возможно подавать воду на полуостров. При этом специалист подчеркнул, что подача воды станет возможной после возвращения Крыма под контроль Украины.

"Как только Автономная Республика Крым вернется в лоно Украины, мы в любой момент можем подать воду. Вопрос одного-двух-трех дней. Мы сможем открывать затворы, сможем закрывать щиты, снимаются шандоры – и вода пойдет на Крым", – сказал он.

Власти Украины неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.