В Ровно неизвестный бросил гранату в частный дом

Неизвестный минувшей ночью бросил гранату в частный дом жителя Ровно, пострадавших нет. Взрыв повредил фасад дома и ролеты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в момент взрыва в помещении находился 65-летний хозяин с женой. Никто из них не пострадал. Взрыв повредил фасад дома, ролеты на окнах и дверях.

По результатам осмотра сотрудниками взрывотехнического отдела ГУ Нацполиции стало известно, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала к ней.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.