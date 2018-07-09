В Ровенской области пьяный тракторист насмерть переехал свою мать

В Ровенской области вечером 8 июля пьяный тракторист в собственном дворе насмерть переехал свою мать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Установлено, что 30-летний житель села Заозерье собирался на тракторе ехать на местное озеро, чтобы помочь товарищу вытащить авто. Его 55-летняя мать не пускала сына, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина споткнулась и упала в тот момент, когда закрывала ворота. В это время тракторист уже начал движение и трактор передним колесом переехал женщину.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Результат освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения показал 2,97 промилле.

Следственным управлением по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Следственные действия продолжаются.