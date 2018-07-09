Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

В Ровенской области пьяный тракторист насмерть переехал свою мать

В Ровенской области пьяный тракторист насмерть переехал свою мать
12:59 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: rv.npu.gov.ua

Новости Украины: В селе Заозерье Заречненского района пьяный тракторист в собственном дворе переехал передним колесом собственную мать.

В Ровенской области вечером 8 июля пьяный тракторист в собственном дворе насмерть переехал свою мать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Установлено, что 30-летний житель села Заозерье собирался на тракторе ехать на местное озеро, чтобы помочь товарищу вытащить авто. Его 55-летняя мать не пускала сына, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина споткнулась и упала в тот момент, когда закрывала ворота. В это время тракторист уже начал движение и трактор передним колесом переехал женщину.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Результат освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения показал 2,97 промилле.

Следственным управлением по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Следственные действия продолжаются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Алкогольное опьянение, ДТП, Ровенская область, Село Заозерье, Трактор, Тракторист.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

РФ создает напряжение для торговых судов в Черном и Азовском морях В Черкасском госсовете и в ряде предприятий провели обыски Карта ООС: оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ

Последние новости

Канадский рэпер Дрейк вновь на вершине Billboard 200 Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус" Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:19 Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0