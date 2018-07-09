Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

На трассе "Киев-Одесса" сбили работника дорожной службы

ДТП
15:03 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины: На автодороге "Киев - Одесса" водитель Opel Vectra въехал в группу дорожных работников, 4 человека пострадали.

Водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на группу работников частной дорожной службы "Автомагистраль", наносивших дорожную разметку на автодороге "Киев – Одесса" (Васильковский район Киевской области), в результате чего один работник погиб на месте, четверо других доставлены в больницу.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в Фейсбуке, ДТП произошло в 10.00 в понедельник на 36 км автодороги "Киев – Одесса", неподалеку села Хлепча.

В полиции указали, что водитель Opel Vectra - 63-летний киевлянин – совершил наезд по неустановленным пока причинам. Его доставили в медучреждение с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В Одессе автомобиль сбил насмерть ребенка четырех лет

"Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его четверых коллег доставили в Васильковскую районную больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Авария, ДТП, Происшествие, Трасса Киев-Одесса, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

РФ создает напряжение для торговых судов в Черном и Азовском морях В Черкасском госсовете и в ряде предприятий провели обыски Карта ООС: оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ

Последние новости

Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус" Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0