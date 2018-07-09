На трассе "Киев-Одесса" сбили работника дорожной службы

Водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на группу работников частной дорожной службы "Автомагистраль", наносивших дорожную разметку на автодороге "Киев – Одесса" (Васильковский район Киевской области), в результате чего один работник погиб на месте, четверо других доставлены в больницу.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в Фейсбуке, ДТП произошло в 10.00 в понедельник на 36 км автодороги "Киев – Одесса", неподалеку села Хлепча.

В полиции указали, что водитель Opel Vectra - 63-летний киевлянин – совершил наезд по неустановленным пока причинам. Его доставили в медучреждение с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его четверых коллег доставили в Васильковскую районную больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.