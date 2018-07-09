Прогноз погоды на 10 июля: ожидается жара, местами дождь с грозой

Во вторник, 10 июля, в Украине будет сухо, только в западных, Винницкой и Одесской областях днем местами возможен кратковременный дождь, температура в восточных и южных регионах поднимется до 35°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Без осадков, только в западных, Винницкой и Одесской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточной и южной частях и на Днепропетровщине ночью 18-23°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях местами 21-23°", - говорится в сообщении.

На 11-12 июля синоптики прогнозирует переменную облачность. В западных, Житомирской, Киевской, Винницкой областях, 11 июля также в Черкасской и Кировоградской местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в южных, восточных областях и на Днепропетровщине ночью 18-23°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 20-25°.

13-14 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы (в южной и восточной частях в отдельных районах). Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 16-22°, днем 28-34°; на остальной территории ночью 13-19°, днем 22-28°, на Полтавщине и Кировоградщине до 30°.

В Киеве 10 июля осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°. На Киевщине также осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

11-12 июля в Киеве и области местами кратковременные дожди, грозы, только ночью 11 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

13-14 июля также возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19, днем 22-27°.