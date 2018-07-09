В "Киевводоканале" рассказали, как будут очищать питьевую воду

Киев достаточно обеспечен хлором, который используют для обеззараживания воды.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил председатель правления - генеральный директор ЗАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий.

"Город Киев на сегодняшний день в достаточном количестве обеспечен жидким хлором, который "Киевводоканал" использует для обеззараживания питьевой воды", - сказал он.

Как отметили в "Киевводоканале", в Украине пока рассматривают различные способы обеззараживания воды в качестве альтернативы хлора. Прорабатывается несколько вариантов замены этого обеззараживателя современными и безопасными - низкоконцентрированным гипохлоритом натрия, смешанными оксидантами или диоксидом хлора.

Как сообщалось, в середине июня акционерное общество "Днепроазот", являющееся производителем жидкого хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредило, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора.

По данным "Киевводоканала", на некоторых предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины остатков хлора осталось от недели до 20 дней.

В компании предупредили, что, если завод срочно не возобновит свою работу, то подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена.

О сложившейся ситуации ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно сообщила правительству и СНБО с просьбой вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.