Правительство рассматривает идею реализации туалетов в метро

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ рассматривает возможность обустройства общественных туалетов на станциях метрополитена, сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Возможно, непосредственно на перронах станций делать это (разместить туалеты – ред) будет сложно технически. Альтернативные варианты – проектировать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Это будет удобно для людей. Во многих странах Европы именно так и сделано", - написал Л.Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующие изменения министерство может внести при обновлении государственных строительных норм касательно метрополитенов.

"В Украине есть примеры обустройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена", - отметил замминистра регионального развития.