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Правительство рассматривает идею реализации туалетов в метро

Метро
15:23 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Минрегион рассматривает идею обустройства туалетов в метро, которая уже успешно реализована в большинстве стран Европы.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ рассматривает возможность обустройства общественных туалетов на станциях метрополитена, сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Возможно, непосредственно на перронах станций делать это (разместить туалеты – ред) будет сложно технически. Альтернативные варианты – проектировать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Это будет удобно для людей. Во многих странах Европы именно так и сделано", - написал Л.Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующие изменения министерство может внести при обновлении государственных строительных норм касательно метрополитенов.

"В Украине есть примеры обустройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена", - отметил замминистра регионального развития.

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Новости Украины, Минрегион, Туалеты в метро, Украина.
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