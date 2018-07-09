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В Киеве убили гражданку США

Тюрьма
15:40 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Киевлянину выдвинули пожизненный приговор за то, что он убил гражданку США.

Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор 37-летнему злоумышленнику, обвиняемому в убийстве гражданки США и нанесении тяжких телесных повреждений ее матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

“Приговором суда преступник был признан виновным по п.1, 7 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы”, — говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, в июне 2017 года мужчина под вымышленным предлогом проник в квартиру 66-летней женщины и с ножом напал на нее, нанеся тяжелые ранения. Дочь потерпевшей, 43-летняя гражданка США, которая в тот момент находилась в квартире, пыталась остановить злоумышленника. Однако также получила ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Приговором суда преступник был признан виновным по п.1, 7 ч.2 ст.115 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы.

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Обвиняемый подал апелляционную жалобу, в которой просил суд смягчить ему наказание, поскольку считает его слишком суровым и не соответствующим принципам достаточности наказания для исправления виновного.

Напомним, в Харькове вышла на свободу пожизненно заключенная Любовь Кушинская, которую ранее помиловал Президент Украины.

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