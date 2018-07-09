Разведка: на Донбассе боевики минируют передовые позиции

По данным военной разведки, в передовых районах дислокации российских оккупационных войск на Донбассе устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения.

Об этом заявил во время брифинга в понедельник представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает использовать режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций. Так, в период 6-7 июля с. г. в передовых районах дислокации соединений и частей российских оккупационных войск устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения. Минирование проводится под общим руководством кадровых российских офицеров", - сказал он.

Представитель МОУ отметил, что интенсивное минирование местности оккупационными войсками представляет опасность жизни и здоровью местных жителей временно оккупированных территорий.