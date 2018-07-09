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В Кировоградской области зарегистрированы новые случаи кори

Корь
15:43 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: С начала года (по состоянию на 04.04.2018 г.) в Кировоградской области зарегистрировано 38 случаев кори, из них 34 случая вирусологически подтверждены, среди заболевших 19 детей.

На прошлой неделе зарегистрировали 12 новых вирусологически подтвержденных случаев кори в Кировоградской области.

"На прошлой неделе зарегистрировано 12 новых вирусологически подтвержденных случаев кори в Кировоградской области, из них 7 случаев у взрослых и 5 у детей", - говорится в сообщении.

Из 12 заболевших восемь были госпитализированы в инфекционные отделения учреждений здравоохранения по месту жительства со средней степенью тяжести заболевания. Четверо находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врача-инфекциониста.

На данный момент продолжается эпидрасследование и проведение противоэпидемических мероприятий в очагах кори как в семейных так и по месту учебы и работы.

Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от кори, паротита и краснухи

Всего с начала года в Кировоградской области зарегистрировано 244 вирусологически подтвержденных случаев кори, в том числе 90 случаев у детей и 3 случая у беременных женщин.

В настоящее время все учреждения здравоохранения Кировоградской области обеспечены вакциной против кори. В области в наличии почти 29 тыс. доз вакцины КПК.

Напомним, в Житомирской области корью заболело 27 человек в том числе 14 детей и 13 взрослых.

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Все по теме:

Новости Украины, Вакцина, Вирусологические подтверждение случаев кори, Заболевание кори, Кировоградская область, Корь, КПК.
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