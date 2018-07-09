Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Предпринимателя из Киева оштрафовали на 37 тыс грн за незаконный сбыт книг из РФ

Книги
23:20 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Госкомтелерадио напоминает, что с 1 января 2017 в Украине действует закон об ограничении распространения антиукраинской литературы.

Во время проведения в Киеве мероприятий Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, были применены административно-хозяйственные санкции к предпринимателю Алексею Корякину.

"Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн", - сообщает в понедельник пресс-служба Госкомтелерадио.

В информации отмечается, что по состоянию на 9 июля уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 10 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 372,3тыс. грн. Незаконно ввезенная издательская продукция была изъято из обращения.

В Комитете напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому издательская продукция, которая имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при условии наличия соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Издательская продукция, ввезенная в Украину после 1 января 2017 года без соответствующего разрешения, изымается из торговой сети. На субъектов хозяйствования, которые нарушают закон, накладывается административно-хозяйственный штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.

"Госкомтелерадио призывает книгораспространителей к безусловному соблюдению закона и подчеркивает, что легально ввезенной в Украину может считаться только продукция, о выдаче разрешения на ввоз которой есть соответствующая запись в информационно-телекоммуникационной системе органов доходов и сборов и Реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, при условии документального подтверждения факта ее приобретения у субъекта хозяйствования, ввоза продукции в соответствии с полученного разрешения", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Алексей Корякин, Госкомтелерадио, Литература, Незаконная реализация, Штраф.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

РФ создает напряжение для торговых судов в Черном и Азовском морях В Черкасском госсовете и в ряде предприятий провели обыски Карта ООС: оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0