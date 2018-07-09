СБУ: Завербованный Россией экс-замвоенком приговорен к 14 годам лишения свободы

По материалам Службы безопасности Украины суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего заместителя военного комиссара, который работал на спецслужбы Российской Федерации и в октябре 2016 года был задержан сотрудниками украинской спецслужбы при попытке получить документы, имеющие государственную тайну.

"Сотрудники военной контрразведки СБ Украины установили, что майор запаса Вооруженных сил Украины с началом российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

От своего куратора из ГУ Генштаба Вооруженных сил России злоумышленник получил задание вернуться в Украину для вербовки военнослужащего ВСУ и организации сбора интересующей РФ информации.

"Он должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, перечень, структуру и дислокацию подразделений Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, состояние боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования "Запад", которые имеют государственную тайну", - сообщают в пресс-центре украинской спецслужбы.

Во исполнение поставленных перед ним задач предатель попытался завербовать одного из офицеров ВСУ. Оперативники СБУ задержали бывшего заместителя военного комиссара в октябре 2016 года в поселке Гоща Ровенской области при попытке получить от украинского военнослужащего за денежное вознаграждение секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК "Запад".

"Суд признал предателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а также лишил воинского звания "майор". Приговор вступил в законную силу", - информируют в СБУ.