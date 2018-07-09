В Нацполиции сообщили о гибели инспектора группы реагирования

Национальная полиция Украина сообщила о гибели от ранения 25-летнего сотрудника.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

"В нейрохирургическом отделении скончался 25-летний Александр Гордейчук, инспектор группы реагирования патрульной полиции Дубенского отдела полиции. Ранения плеча вилами и ушиб головного мозга тяжелой степени старший сержант полиции получил 1 июля во время прекращения правонарушения в деревне Стовпец Дубенского района", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацполиции, медики пытались спасти жизнь полицейского, однако он впал в кому и сегодня, девятого июля, не приходя в сознание, умер.

"Александр почти 5 лет был в органах внутренних дел. В конце июня текущего года он получил очередное специальное звание - старший сержант полиции. Однако полицейский так и не успел надеть новые погоны. У него остались супруга, родители и родные. Личный состав Национальной полиции скорбит по поводу неповторимой утраты и выражает искренние соболезнования родным", - сообщили в ведомстве.