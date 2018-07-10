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Поезд во Львове сбил двух человек

Пидзамче
09:31 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер

Новости Украины: Во Львове два человека попали под поезд, один погиб, трагедия произошла возле станции "Пидзамче".

Во Львове поезд № 749 сообщением "Киев - Ивано-Франковск" сбил двух человек. В результате происшествия погибла женщина, а мужчина получил травмы. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook.

Трагедия произошла возле станции "Пидзамче".

"Женщина - 30-35 лет (неизвестно) - смерть до приезда кареты скорой медицинской помощи. Мужчина - житель г. Львов, ул. Кирилловская, 1985 года рождения - получил травмы: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма, - ред.), убойная рана теменной области, закрытый перелом правого предплечья, госпитализирован в БСМП (больницу скорой медицинской помощи, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что задержка поезда составила 1 час 16 минут.

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Новости Украины, Железная дорога, Львов, Пидзамче, Поезд, Трагедия на железной дороги, Украина.
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