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На Донбассе провели масштабные учебные стрельбы

Учебные стрельбы
10:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В районе Операция объединенных сил прошла широкомасштабное исследование с битвой танков и бронированных машин.

В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Востоке Украины прошли масштабные учения с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"В месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задачи по стрельбе по условному противнику, отрабатывая новые тактические приемы ведения боя", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук во вторник утром.

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Новости Украины, БМП-1, Донбасс, ООС, Операция Объединенных сил, Стрельба, Т-64Б, Учение.
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