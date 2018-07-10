На Донбассе провели масштабные учебные стрельбы

В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Востоке Украины прошли масштабные учения с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задачи по стрельбе по условному противнику, отрабатывая новые тактические приемы ведения боя", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук во вторник утром.