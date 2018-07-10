В Херсоне городской суд решит, отправить ли под арест Вышинского

Заседание суда по делу против руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского состоится в среду, 11 июля 2018 года, в 13:00. Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского суда Херсонской области.

"Херсонским городским судом Херсонской области 11 июля 2018 года в 13:00 часов будет рассматриваться ходатайство о продлении сроков содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости-Украина", - говорится в сообщении.

Как отмечается в объявлении суда, Вышинский подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ходатайство будет рассматриваться следственным судьей Я.А. Мусулевским.

В пресс-слуба также отметили, что в соответствии с частью 4 статьи 11 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", присутствующие в зале судебного заседания представители средств массовой информации могут проводить в зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео — и аудио технических средств без получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом. Трансляция судебного заседания осуществляется с разрешения суда.

Проведение в зале судебного заседания фотосъемки, видеозаписи, а также трансляция судебного заседания должны осуществляться без создания помех в ведении заседания и осуществлении участниками судебного процесса их процессуальных прав.

Напомним, 9 июля прокуратура Автономной Республики Крым подала ходатайство в суд о продлении срока содержания под стражей для руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.