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В Черкасском госсовете и в ряде предприятий провели обыски

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Департамент защиты экономики
14:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Прокуратура Черкасской области

Новости Украины: Прокуратура провела обыск в Черкасском городском совете, и будет осуществлять процедурное руководство по факту злоупотребление служебным положением.

Правоохранители провели обыски в Черкасском городском совете и ряда предприятий-застройщиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Так, прокуратура Черкасской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Черкасского горсовета.

Указано, что они умышленно, в интересах двух застройщиков при заключении с ними договоров долевого участия по объектам строительства не проверили достоверность представленных застройщиками данных о стоимости строительства таких объектов. Это привело к занижению размера паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города для заказчиков строительства, а также непоступление в городской бюджет значительной суммы денежных средств.

В рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины вчера, 9 июля, работники ГУНП в Черкасской области и Управления защиты экономики в Черкасской области Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области провели обыски в профильных департаментах Черкасского горсовета и ряда субъектов хозяйственной деятельности города Черкассы.

"По результатам обысков правоохранителями изъято финансово-хозяйственную документацию, в том числе по строительству объектов жилой застройки, для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовного преступления", - сообщили в прокуратуре.

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Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, СБУ пришла с обысками на Житомирский бронетанковый завод в рамках уголовного производства о присвоении или растрате имущества.

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Новости Украины, ГУНП, Департамент защиты экономики, Прокуратура, Черкассы.
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