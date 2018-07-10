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На остановке в Днепре у мужчины изъяли гранатомет

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Полиция
12:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Мужчина привлек внимание полиции когда курил на остановке, после обыска у него был найден завернутый в простынь РПГ-18.

Завернутый в простыню РПГ-18 обнаружили сотрудники криминальной полиции Днепровского отдела полиции г.Днепр при осмотре мужчины, привлекшего их внимание тем, что курил на остановке общественного транспорта.

"Событие произошло 9 июля в 13.00 на ул.Князя Ярослава Мудрого г.Днепр. Мужчину доставили в Днепровский отдел полиции. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель. По словам задержанного, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели", - сообщает во вторник утром пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Правоохранители изъяли РПГ и направили его на экспертизу. В рамках открытого по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК Украины уголовного производства полиция устанавливает происхождение оружия.

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Новости Украины, Днепр, Полиция, Происшествие, РПГ-18.
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