На остановке в Днепре у мужчины изъяли гранатомет

Завернутый в простыню РПГ-18 обнаружили сотрудники криминальной полиции Днепровского отдела полиции г.Днепр при осмотре мужчины, привлекшего их внимание тем, что курил на остановке общественного транспорта.

"Событие произошло 9 июля в 13.00 на ул.Князя Ярослава Мудрого г.Днепр. Мужчину доставили в Днепровский отдел полиции. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель. По словам задержанного, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели", - сообщает во вторник утром пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Правоохранители изъяли РПГ и направили его на экспертизу. В рамках открытого по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК Украины уголовного производства полиция устанавливает происхождение оружия.