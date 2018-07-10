ДТП в Мироновском районе: один человек погиб, еще 5 травмированы

На 102 км автодороги "Киев – Знаменка", вблизи с.Росава Мироновского района Киевской области в 20.20 понедельника произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

"55-летний киевлянин - водитель автомобиля "Ford Fusion" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Mersedes Benz Vito", - сообщает во вторник утром пресс-служба областного главка полиции.

В результате столкновения водитель "Ford" от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. 30-летний водитель "Mersedes" из г.Кропивницкий и его 4 пассажира, 33-67 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в Мироновскую ЦРБ.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.