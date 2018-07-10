Прогноз погоды на 11 июля: в Украине будет жарко с грозами

В среду, 11 июля, в Украине сохранится теплая, на юге и востоке - жаркая погода, которую будет определять поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Местами кратковременный дождь, гроза, лишь ночью в большинстве западных и восточных областей без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных, южных и восточных областях при грозах отдельные шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в южных и восточных областях ночью 18-24°, днем 30-35°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 июля самая высокая температура днем была 33,4 в 1959г., самая низкая ночью 8,8 в 1935г.

На 12 июля синоптики прогнозируют ночью в восточной части и на крайнем западе, днем в западных, местами в северных и центральных областях кратковременный дождь, грозу, в Карпатах местами сильный дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с, днем при грозах отдельные шквалы 15-20 м/с.

Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 18-23°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях местами 20-25°.

В Киеве на 12 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

10 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-27°; в Днепре возле Киева 22°.