Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Прогноз погоды на 11 июля: в Украине будет жарко с грозами

Погода
12:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Жара с грозами будет превалировать в ряде регионов Украины в ближайшие дни.

В среду, 11 июля, в Украине сохранится теплая, на юге и востоке - жаркая погода, которую будет определять поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Местами кратковременный дождь, гроза, лишь ночью в большинстве западных и восточных областей без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных, южных и восточных областях при грозах отдельные шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в южных и восточных областях ночью 18-24°, днем 30-35°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 июля самая высокая температура днем была 33,4 в 1959г., самая низкая ночью 8,8 в 1935г.

На 12 июля синоптики прогнозируют ночью в восточной части и на крайнем западе, днем в западных, местами в северных и центральных областях кратковременный дождь, грозу, в Карпатах местами сильный дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с, днем при грозах отдельные шквалы 15-20 м/с.

Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 18-23°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях местами 20-25°.

В Киеве на 12 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

10 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-27°; в Днепре возле Киева 22°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Жара, Погода, Погода в Украине, Укргидрометцентр.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

РФ создает напряжение для торговых судов в Черном и Азовском морях В Черкасском госсовете и в ряде предприятий провели обыски Карта ООС: оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ

Последние новости

Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0