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Суд Харькова начнет рассматривать дело о взрыве в пабе

Рок-паб "Стена"
15:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Из-за изменений в коллегии судей Киевский районный суд Харькова начнет новое рассмотрение дела о теракте в рок-пабе "Стена".

Киевский районный суд Харькова решил начать новое рассмотрение дела о теракте в харьковском рок-пабе "Стена".

"В коллегии судей произошли изменения. Вместо судьи Шмадченко председательствующим будет судья Невядомский. Прокуратура выступала за продолжение слушания, но обвиняемая настаивала на новом рассмотрении со стадии подготовительного заседания. По закону суд должен был назначить новое рассмотрение", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Собеседник агентства также напомнил, что предыдущий состав коллегии уже заканчивал рассматривать материалы производства.

Заседание по делу назначено на 1 августа.

Как сообщалось, вечером 9 ноября 2014 года в харьковском рок-пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, пострадали 13 человек. По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

17 ноября в пресс-центре СБУ проинформировали, что спецслужба успешно завершила спецоперацию по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харькове и Харьковской области и причастна к взрыву в харьковском пабе "Стена".

18 февраля 2015 года начальник Управления СБУ в Харьковской области Александр Пивовар сообщил, что большинство подозреваемых во взрыве в харьковском рок-пабе "Стена" были обменяны в рамках выполнения мирного плана президента, а в СИЗО находится лишь два подозреваемых, в том числе организатор теракта Марина Ковтун. 12 июня 2015 года обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.

М.Ковтун подозревается в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины).

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Новости Украины, Взрыв, Киевский районный суд Харькова, Рок-паб Стена, Теракт, Харьков.
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