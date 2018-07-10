РФ создает напряжение для торговых судов в Черном и Азовском морях

Специальные подразделения Российской Федерации с 29 апреля необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив, независимо от флага судна, протестует Мининфраструктуры Украины.

"Всего в период с 29 апреля по 9 июля 2018 года Российской Федерацией задержаны для досмотра 93 судна. В результате таких осмотров суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут неоправданно значительные расходы", – цитирует пресс-служба замминистра Юрия Лавренюка.

По его словам, все данные относительно задержек судов Мининфраструктуры направляет в Министерство иностранных дел.

"Власть РФ не объясняет причины осмотра судов, тем самым создавая напряжение в регионе и мешая мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и у Азовского моря", – подчеркнул Ю.Лавренюк.

Мининфраструктуры будет просить МИД Украины обратиться к МИД РФ с протестом в отношении таких действий, а также по вопросам, связанным с организацией совместного использования Азовского моря и регламентации правил плавания.