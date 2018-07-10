"Хлебное перемирие": боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4

Российско-оккупационные войска со стороны неподконтрольных территорий в очередной раз обстреляли жилые кварталы населенного пункта Золотое-4.

Об этом сообщает в Facebook штаб Операции объединенных сил.

"Российские оккупанты, игнорируя подписанные Трехсторонней контактной группой договоренности по установлению "хлебного перемирия" и бессрочному прекращению огня, нагло продолжают разрушать дома мирных жителей и ведут обстрелы по гражданским кварталам. Так, сегодня 10 июля, в который раз со стороны неподконтрольного украинской власти населенного пункта Золотого-5 противник нагло обстрелял жилые кварталы жителей Золотого-4", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в штабе, разрушению подверглись дворы, расположенные прямо в центре поселка.

"Чудом удалось избежать жертв среди гражданского населения. Оказать помощь пострадавшим на место происшествия прибыли группы гражданско-военного сотрудничества и правоохранители", - добавили в штабе.

Там также подчеркнули, что об этом факте уведомлены представители СЦКК и международные наблюдательные миссии.

Как сообщалось, в конце июня силы нескольких подразделений, которые входят в состав ООС, взяли под полный контроль населенный пункт Золотое-4. Операция продолжалась несколько дней и завершилась без потерь. Свои новые укрепления украинские военные обустроили на стратегически важных высотах и на значительном расстоянии от домов местного населения. После этого началось разминирование прилегающей к поселку территории.