Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

"Хлебное перемирие": боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4

ВСУ
15:06 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Незаконные вооруженные формирования обстреляли во вторник жилые кварталы подконтрольной правительству части г.Золотое Луганской области.

Российско-оккупационные войска со стороны неподконтрольных территорий в очередной раз обстреляли жилые кварталы населенного пункта Золотое-4.

Об этом сообщает в Facebook штаб Операции объединенных сил.

"Российские оккупанты, игнорируя подписанные Трехсторонней контактной группой договоренности по установлению "хлебного перемирия" и бессрочному прекращению огня, нагло продолжают разрушать дома мирных жителей и ведут обстрелы по гражданским кварталам. Так, сегодня 10 июля, в который раз со стороны неподконтрольного украинской власти населенного пункта Золотого-5 противник нагло обстрелял жилые кварталы жителей Золотого-4", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в штабе, разрушению подверглись дворы, расположенные прямо в центре поселка.

"Чудом удалось избежать жертв среди гражданского населения. Оказать помощь пострадавшим на место происшествия прибыли группы гражданско-военного сотрудничества и правоохранители", - добавили в штабе.

Там также подчеркнули, что об этом факте уведомлены представители СЦКК и международные наблюдательные миссии.

Как сообщалось, в конце июня силы нескольких подразделений, которые входят в состав ООС, взяли под полный контроль населенный пункт Золотое-4. Операция продолжалась несколько дней и завершилась без потерь. Свои новые укрепления украинские военные обустроили на стратегически важных высотах и на значительном расстоянии от домов местного населения. После этого началось разминирование прилегающей к поселку территории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВСУ, Донбасс, Золотое-4, Обстрелы, ООС, Хлебное перемирие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Черкасском госсовете и в ряде предприятий провели обыски Карта ООС: оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ В селе под Киевом пресекли деятельность деда-педофила

Последние новости

Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным "Джеку Воробью" предъявляют обвинение за избиение коллеги
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
19:22 "Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0