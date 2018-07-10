На трассе "Киев-Одесса" горел автобус с детьми

На трассе Киев-Одесса в понедельник вечером воспламенился экскурсионный автобус, в котором находились 57 детей в сопровождении родителей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

"Вчера, около 21 часа, патрульные получили информацию о возгорании экскурсионного автобуса на автодороге М-05 "Киев-Одесса". Патрульные немедленно отправились на место вызова. По указанному адресу правоохранители выявили автобус Neoplan, который перевозил 57 детей в сопровождении родителей. Водитель пассажирского транспорта осуществил аварийную остановку на обочине по причине загорания моторного отсека", - говорится в сообщении.

Правоохранители проинформировали перевозчика, оказывающего услуги, и вызвали дополнительный транспорт.

Все время до прибытия другого автобуса полицейские обеспечивали пассажиров питьевой водой, продуктами питания и оказывали другую помощь по необходимости.

Теперь экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет проведена соответствующая превентивная работа с пассажироперевозчиком.