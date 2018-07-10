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На трассе "Киев-Одесса" горел автобус с детьми

Автобус
17:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: Пожарные тушили автобус Neoplan, перевозивший детей, всех пассажиров на безопасное расстояние.

На трассе Киев-Одесса в понедельник вечером воспламенился экскурсионный автобус, в котором находились 57 детей в сопровождении родителей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

"Вчера, около 21 часа, патрульные получили информацию о возгорании экскурсионного автобуса на автодороге М-05 "Киев-Одесса". Патрульные немедленно отправились на место вызова. По указанному адресу правоохранители выявили автобус Neoplan, который перевозил 57 детей в сопровождении родителей. Водитель пассажирского транспорта осуществил аварийную остановку на обочине по причине загорания моторного отсека", - говорится в сообщении.

Правоохранители проинформировали перевозчика, оказывающего услуги, и вызвали дополнительный транспорт.

Все время до прибытия другого автобуса полицейские обеспечивали пассажиров питьевой водой, продуктами питания и оказывали другую помощь по необходимости.

Теперь экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет проведена соответствующая превентивная работа с пассажироперевозчиком.

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Новости Украины, Автобус, Автобус Neoplan, Пожар в автобусе, Трасса Киев-Одесса.
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