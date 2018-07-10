Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ

Незаконные вооруженные формирования с 7.00 и до 18.00 вторника четыре раза открывали огонь в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, с 7 утра до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза открывали огонь на Мариупольском направлении с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское, Широкино и Водяное. Потерь личного состава объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС на странице в Фейсбуке.

Украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня, подчеркнули в пресс-центре.