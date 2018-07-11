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В Харькове построят суперсовременный научный парк "Синергия"

Виртуальная реальность и 3D-моделирование: в Харькове строят научный парк.
00:39 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Скриншот

Новости Украины: Виртуальная реальность и 3D-моделирование: в Харькове строят научный парк

На территории национального университета радиоэлектроники в Харькове строят суперсовременный научный парк "Синергия", где будут работать и учиться специалисты в сфере IT.

Участие в презентации проекта научного парка приняла председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, сообщает корреспондент Укринформа.

"Для каждого государства важно, когда научная идея превращается в конечный продукт, когда вуз движется вперед, завоевывает новые рынки, пытается коммерциализировать идеи и задействовать их в реальном производстве", - отметила на презентации Светличная.

По ее словам, для создания "Синергии" в регионе имеются все возможности: "У нас действует мощное объединение вузов - Харьковский университетский консорциум, также создан ряд отраслевых кластеров, объединяющих вузы, ученых и активный бизнес".

"Областная госадминистрация в этом процессе выступает синергическим партнером, помогая объединить усилия и реализовать идеи, которых в нашей области большое количество. Реализация этого чрезвычайно амбициозного и мощного проекта сегодня является важной и актуальной, и мы будем содействовать в этом процессе как инвесторам, так и вузу", - добавила Светличная.

Как сказал на презентации проректор университета радиоэлектроники по инновационно-корпоративной работе и администрированию Василий Россихин, создание подобных научных парков в Украине разрешено еще 10 лет назад: "В стране созданы 24 научных парка, но ни один не работает в полную силу".

"Неэффективно работал и наш научный парк, созданный в 2012 году. Благодаря усилиям нынешней команды ОГА к нам обратился инвестор - ООО "Креативные технологии" - и предложил модернизировать прежний научный парк. Он же поставил перед вузом амбициозную задачу: войти в Международную ассоциацию научных парков IASP, которая объединяет 500 научных парков мира и 140 тысяч компаний-контрагентов, и где сегодня еще нет ни одного украинского научного парка", - отметил Россихин.

По его словам, Украина сейчас является крупным экспортером ІТ-специалистов в США и страны Европы, однако этот процесс "перекачки мозгов" должен остановиться: "Концепция нашего парка, к примеру, имеет и социальную цель: дать возможность талантливым студентам и молодежи работать в Харьковской области при условии конкурентной зарплаты, приносить пользу региону и стране в целом".

Что касается НП "Синергия", то, стало известно, его создают на площади около 1500 кв. м и завершить работы планируют к сентябрю 2018 года. В парке разместятся современные лекционные аудитории, классы, оборудованные компьютерной техникой, ряд лабораторий (робототехники, блокчейн, виртуальной реальности, 3D-моделирования), Multidea с сенсорными учебными столами для командной работы, кинозал для визуализации разработок, залы для презентации проектов и проведения переговоров.

Светличная также ознакомилась с работой опытного завода вуза, где разрабатывают образцы и серийно производят оптоэлектронные приборы для техники ВСУ по заказам ГП "Укроборонпром".

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Новости Украины, Василий Россихин, Научный парк, Синергия, Харьков, Юлия Светличная.
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