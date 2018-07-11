Штаб ООС: Противник 20 раз обстрелял позиции ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленный с 1 июля режим прекращения огня на Донбассе на время сбора урожая (так называемое "хлебное перемирие"), совершив 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Во вторник, 10 июля, обстановка в районных операциях Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска почти по всей линии столкновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук утром в среду.

Отмечается, что на Луганском, Попаснянском и Светлодарском направлениях наблюдалась незначительная враждебная активность. Российские наемники трижды обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.

На Донецком направлении враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Авдеевки и Опытного.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз нарушили режим прекращения огня в основном из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов на Светлодарском и Донецком направлениях. Противник обстреливал позиции наших защитников у Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки", – отметили в пресс-центре штаба.

Как отмечается, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

"Самой горячей оставалась ситуация на Мариупольском направлении. Там противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 14 раз прицельно провоцировал украинских военнослужащих на ответный огонь. Огневого воздействия подверглись позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки", – подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один боевик, еще двое ранены.