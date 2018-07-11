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Во Львове поезд сбил насмерть женщину
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10:12 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Новости Украины: Во Львове на станции "Подзамче" поезд переехал неизвестную женщину - обстоятельства выясняются.
На станции "Подзамче" во Львове сегодня утром поезд сбил женщину, в результате чего она умерла. Об этом сообщили на "Горячей линии города".
"На станции "Подзамче" в 5:36 поезд сбил неизвестную женщину (ей ориентировочно 50 лет). Смерть наступила до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
На окраине Львова пассажирский поезд совершил наезд на двух человек. От полученных травм скончалась женщина.
Поезд во Львове сбил двух человек
Напомним, 20-летний парень погиб от удара током на электровозе грузового поезда во Львовской области.
Telegraf.com.ua