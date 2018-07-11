Во Львове поезд сбил насмерть женщину

На станции "Подзамче" во Львове сегодня утром поезд сбил женщину, в результате чего она умерла. Об этом сообщили на "Горячей линии города".

"На станции "Подзамче" в 5:36 поезд сбил неизвестную женщину (ей ориентировочно 50 лет). Смерть наступила до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

На окраине Львова пассажирский поезд совершил наезд на двух человек. От полученных травм скончалась женщина.

Напомним, 20-летний парень погиб от удара током на электровозе грузового поезда во Львовской области.