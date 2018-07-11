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Взрыв "Молота" на Ровенском полигоне: проводится следственный эксперимент

Полигон
14:06 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Ровенском полигоне проходит следственный эксперимент для установления причин взрыва миномета "Молот", который забрал жизнь 3 военных.

Военная прокуратура вместе с экспертами и представителями Министерства обороны Украины начали следственный эксперимент по установлению причин взрыва миномета "Молот", в результате которого на Ровенском полигоне погибли трое военных и еще девять ранены. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

"На полигоне при участии директора КНИИСЭ, экспертов и представителей Минобороны начинаем следственный эксперимент по установлению причины детонации/взрыва миномета "Молот"", - написал А.Матиос.

Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены.

Следственный эксперимент с "Молотами" может быть перенесен

После этого Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и начальнику Генерального штаба разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне, а также запретил применять минометы, которые стали причинами трагедии, на учениях.

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Все по теме:

Новости Украины, Взрыв, Миномет "Молот", Погибли военные, Причины взрыва, Ровенский полигон, Следственный эксперимент.
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