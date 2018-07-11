СБУ задержала шпиона "ЛНР"

В Попаснянском районе Луганской области при попытке пересечения линии разграничения вне официального пункта въезда-выезда полицейские задержали шпиона "ЛНР".

Об этом в Facebook сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Задержанный выполнял обязанности разведчика. Узнавая о расположении позиций ВСУ, наносил их на карту. Нес службу в г.Луганск, г.Кадиевка (ранее Стаханов) и г.Голубовка (Кировск ранее). Недавно мужчина получил указание тайно перейти на территорию Украины и провести разведку по получению информации о расположении позиций и подразделений ВСУ. При попытке пересечь линию разграничения мужчина и был задержан бойцами батальона "Луганск-1", - говорится в сообщении.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Сейчас подозреваемый сотрудничает со следствием. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.