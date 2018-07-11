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СБУ задержала шпиона "ЛНР"

Шпион "ЛНР"
15:39 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В районе Лисичанска Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора пророссийской террористической организации "ЛНР".

В Попаснянском районе Луганской области при попытке пересечения линии разграничения вне официального пункта въезда-выезда полицейские задержали шпиона "ЛНР".

Об этом в Facebook сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Задержанный выполнял обязанности разведчика. Узнавая о расположении позиций ВСУ, наносил их на карту. Нес службу в г.Луганск, г.Кадиевка (ранее Стаханов) и г.Голубовка (Кировск ранее). Недавно мужчина получил указание тайно перейти на территорию Украины и провести разведку по получению информации о расположении позиций и подразделений ВСУ. При попытке пересечь линию разграничения мужчина и был задержан бойцами батальона "Луганск-1", - говорится в сообщении.

 

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Сейчас подозреваемый сотрудничает со следствием. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

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Новости Украины, ВСУ, ЛНР, СБУ, Служба безопасности Украины, Татьяна Погукай, Украина, Шпион ЛНР.
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