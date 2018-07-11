Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Сотрудники ДФС ходят на работу под контролем ВСУ

ДФС
19:22 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Каждую смену работников Донецкой фильтровальной сопровождают военные ВСУ, поскольку российская сторона отказывается предоставлять гарантии безопасности.

Донецкая фильтровальная станция, согласно Минским соглашениям, должна быть под контролем Украины, но Россия отказывается предоставить гарантии безопасности работникам станции.

Об этом по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Соблюдение Минской линии принципиально для всего блока вопросов безопасности. В частности, в соответствии с этой договоренностью Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины. Именно таким способом может быть гарантирована безопасность и работников этого учреждения, и ремонтных бригад, и наблюдателей СММ, ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в этом районе", - сказала она.

Олифер отметила, что Украина сделала все возможное для людей, обеспечивающих поставки воды сотням тысяч жителей Донбасса. Так, по ее словам, каждую смену ГФС сопровождают военные Вооруженных Сил Украины.

В то же время она подчеркнула, что Россия, как и раньше, отказывается предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВСУ, Дарка Олифер, Донбасс, ДФС, ТКГ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

СМИ: Крымский мост будет пропускать 29 пар поездов в сутки СБУ задержала жителя Херсонщины с медалью "за возвращение Крыма" Популярный туроператор сокращает рейсы в Турцию

Последние новости

Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС Укрзализныця увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС Полторак и его коллега из Финляндии провели в Брюсселе переговоры
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0