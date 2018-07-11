Сотрудники ДФС ходят на работу под контролем ВСУ

Донецкая фильтровальная станция, согласно Минским соглашениям, должна быть под контролем Украины, но Россия отказывается предоставить гарантии безопасности работникам станции.

Об этом по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Соблюдение Минской линии принципиально для всего блока вопросов безопасности. В частности, в соответствии с этой договоренностью Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины. Именно таким способом может быть гарантирована безопасность и работников этого учреждения, и ремонтных бригад, и наблюдателей СММ, ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в этом районе", - сказала она.

Олифер отметила, что Украина сделала все возможное для людей, обеспечивающих поставки воды сотням тысяч жителей Донбасса. Так, по ее словам, каждую смену ГФС сопровождают военные Вооруженных Сил Украины.

В то же время она подчеркнула, что Россия, как и раньше, отказывается предоставить соответствующие гарантии безопасности.