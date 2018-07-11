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В Киеве горел детский сад

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Пожар в детском саду
23:48 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Новости Украины: Вечером 11 июля в Киеве в Шевченковском районе на улице Дмитриевской в отселенном двухэтажном здании детского сада возник пожар.

Пожарные ликвидировали пожар, произошедший в отселенном двухэтажном здании детского сада. Ни один человек во время пожара не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"11 июля в 17:21 поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе Киева по ул. Дмитриевской, 66-Б. Пожар произошел в отселенном 2-этажном здании детского сада. Площадь пожара составляла ориентировочно 200 кв. м. Локализовать пожар удалось в 18:06. Ликвидировали огонь в 18:26", - говорится в сообщении.

На месте пожара работали 6 единиц основной и спецтехники, задействованы 26 человек личного состава.

Существует вероятность, что в здании проживали бездомные. Ни один человек во время пожара не пострадал.

Причины возгорания установит следствие.

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Новости Украины, ГСЧС, Детский сад, Киев, Пожар.
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