В Киеве горел детский сад
Новости Украины: Вечером 11 июля в Киеве в Шевченковском районе на улице Дмитриевской в отселенном двухэтажном здании детского сада возник пожар.
Пожарные ликвидировали пожар, произошедший в отселенном двухэтажном здании детского сада. Ни один человек во время пожара не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
"11 июля в 17:21 поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе Киева по ул. Дмитриевской, 66-Б. Пожар произошел в отселенном 2-этажном здании детского сада. Площадь пожара составляла ориентировочно 200 кв. м. Локализовать пожар удалось в 18:06. Ликвидировали огонь в 18:26", - говорится в сообщении.
На месте пожара работали 6 единиц основной и спецтехники, задействованы 26 человек личного состава.
Существует вероятность, что в здании проживали бездомные. Ни один человек во время пожара не пострадал.
Причины возгорания установит следствие.