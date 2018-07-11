В Киеве горел детский сад

Пожарные ликвидировали пожар, произошедший в отселенном двухэтажном здании детского сада. Ни один человек во время пожара не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"11 июля в 17:21 поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе Киева по ул. Дмитриевской, 66-Б. Пожар произошел в отселенном 2-этажном здании детского сада. Площадь пожара составляла ориентировочно 200 кв. м. Локализовать пожар удалось в 18:06. Ликвидировали огонь в 18:26", - говорится в сообщении.

На месте пожара работали 6 единиц основной и спецтехники, задействованы 26 человек личного состава.

Существует вероятность, что в здании проживали бездомные. Ни один человек во время пожара не пострадал.

Причины возгорания установит следствие.