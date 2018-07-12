В Одесской области подросток попал в больницу с наркотическим отравлением

В городе Измаиле Одесской области 14-летний подросток госпитализирован с наркотическим отравлением.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции, доставленный в больницу ребенок признался, что на городском пляже нашел куст дурмана и наелся его семян. Дома ему стало плохо – началось головокружение, галлюцинации и рвота. В главке отметили, что, несмотря на состояние сына, мать вызвала скорую только на утро следующего дня.

Несовершеннолетнему оказали квалифицированную медицинскую помощь и поставили на учет к наркологу.

Полиция привлекла мать к ответственности по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Накануне суд вынес женщине предупреждение в связи с недобросовестным исполнением родительских обязанностей.