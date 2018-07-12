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В Одесской области подросток попал в больницу с наркотическим отравлением

Больница
00:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

Новости Украины: 14-летний мальчик из Измаила нашел куст дурмана и ради интересна съел его семена.

В городе Измаиле Одесской области 14-летний подросток госпитализирован с наркотическим отравлением.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции, доставленный в больницу ребенок признался, что на городском пляже нашел куст дурмана и наелся его семян. Дома ему стало плохо – началось головокружение, галлюцинации и рвота. В главке отметили, что, несмотря на состояние сына, мать вызвала скорую только на утро следующего дня.

Несовершеннолетнему оказали квалифицированную медицинскую помощь и поставили на учет к наркологу.

Полиция привлекла мать к ответственности по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Накануне суд вынес женщине предупреждение в связи с недобросовестным исполнением родительских обязанностей.

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Новости Украины, Измаил, Наркотическое отравление, Одесская область, Подросток.
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